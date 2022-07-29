Канберра, 29 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Королевский флот Австралии нуждается в том, чтобы его моряки научились управлять атомными подводными лодками сейчас вместо того, чтобы ждать, пока страна построит свое первое судно в рамках оборонного альянса AUKUS. Об этом со ссылкой на заявления американского политика 29 июля сообщил телеканал NineNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

Роб Уиттман, член Палаты представителей Конгресса США, ранее заявил, что австралийские моряки и офицеры должны пройти обучение в одной из школ ВМС США. В ходе подготовки они будут задействованы на борту американских подводных лодок, чтобы они могли узнать, как действовать в море.

«Самая большая проблема для австралийцев — это рабочая сила», — сказал Уиттман при посещении Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Напомним, в соответствии с соглашением AUKUS, подписанным Австралией, Великобританией и США в прошлом году, Королевский флот Австралии получит технологии и обучение для создания собственного атомного подводного флота. Однако он не будет нести ядерное оружие.