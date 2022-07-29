Иркутск, 29 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Иркутские спасатели обеспокоены трагедиями на воде. Как сообщает 29 июля телеграм-канал ГУ МЧС РФ по региону, всего с начала лета в Приангарье зарегистрировано 11 случаев на водных объектах, в результате которых спасены семеро несовершеннолетних в городах Иркутске, Ангарске, в Усть-Кутском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

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Вместе с тем, гибель семерых детей произошла в городе Иркутске, в Нижнеудинском, Нижнеилимском и Катангском районах.

«Зачастую обстоятельствами гибели детей на водоемах являются неумение плавать и отсутствие контроля за несовершеннолетними со стороны взрослых. Все погибшие дети утонули во время купания в необорудованных местах», — пояснил врио начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.

Накануне вечером на телефон спасения 112 поступило сообщение о том, что в городе Иркутске на реке Ангаре в районе «Квадратов» возле плотины ГЭС утонул 17-летний юноша. На место происшествия были направлены водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области.

По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу, один их них пошел купаться и на расстоянии 7 метров от берега скрылся из виду. Прибывшие к месту происшествия водолазы подняли тело и передали его сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые дни июля 2022 года в Иркутской области утонули двое человек.

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