Боровск, Калужская область, , 12:33 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации деревни Кривское Боровского района, который обвиняется в мошенничестве с земельными участками, сообщила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Сельский чиновник обвинён в мошенничестве с земельными участками Пресс-служба прокуратуры Калужской области

По версии следствия, обвиняемый привлёк своего знакомого для участия в аукционе с целью дальнейшего выкупа у него земельных участков и последующей продажи для получения прибыли. По результатам аукциона чиновник заключил договоры аренды на земельные участки, где установил деревянные хозяйственные блоки, не являющиеся объектами капитального строительства, с целью дальнейшего выкупа по льготной цене. При государственной регистрации объекта недвижимости злоумышленник указал несоответствующие действительности сведения о том, что на участках находятся объекты недвижимости, которые являются капитальным строением, после чего были заключены договоры купли-продажи на земельные участки по стоимости 5% от их кадастровой стоимости. В результате умышленных действий сельского чиновника муниципальному образованию причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 3 млн 600 тыс. рублей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В соответствии с действующим законодательством обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отметила Басулина.

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