Мельбурн, Австралия, , 11:43 — REGNUM Программа правительства штата Виктория (юго-восток Австралии) по выплате пособий для работников, пострадавших от гриппа и коронавируса, зарегистрировала более 30 000 человек. Об этом 29 июля сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что соцвыплаты нацелены на тех трудоустроенных на постоянной или временной основе граждан, которые не смогли выйти на работу по причине соблюдения правил самоизоляции по гриппу и коронавирусу.

Министр труда штата Виктории Джаала Пулфорд объявила знаменательную цифру на пресс-конференции. Она отметила, что правительственная программа особенно важна в условиях высокой заражаемости гриппом и коронавирусом в Австралии.

Напомним, что аналогичные программы есть по всей Австралии. Их действие было продлено недавно после того, как премьер-министр страны Энтони Альбаниз согласился на этот шаг. Ранее он выступал против из-за большого госдолга Австралии.