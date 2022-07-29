Москва, 29 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Желание списать проблемные активы Фонда национального благосостояния выглядит как некая афера, отметила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Счетная палата рекомендовала правительству внести изменения в структуру средств Фонда национального благосостояния, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении России.

По словам Дмитриевой до этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин постоянно призывал не тратить деньги внутри страны, а копить в долларах и евро на «черный день».

«Теперь же он предлагает фактически замести следы, исключив из ФНБ большую часть активов в надежде, что никто потом не станет с этим разбираться. Считаю, что вместо использования подобных мутных схем, нужно не складывать валюту в ФНБ, а менять ее на реальные товары. Покупать все что можно у тех, кто готов нам продавать», — отметила она в своем телеграм-канале.