Вашингтон, 29 июля 2022, 11:47 — REGNUM Известный актёр Джонни Депп продал картины из своей первой коллекции Friends And Heroes в британском онлайн-магазине Castle Fine Art. Об этом 28 июля сообщил портал Sky News.
По данным источника, всего за несколько часов после старта продаж портретов Депп сумел заработать $3,65 млн. На созданных актёром полотнах изображены Аль Пачино, Боб Дилан, Элизабет Тейлор, Кит Ричардс и другие знаменитости, вдохновившие его на создание коллекции.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джонни Депп подал апелляцию по делу о клевете против экс-супруги Эмбер Хёрд. Актёр планирует добиться отмены решения, по которому он обязан выплатить бывшей жене $2 млн.
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