Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Известный актёр Джонни Депп продал картины из своей первой коллекции Friends And Heroes в британском онлайн-магазине Castle Fine Art. Об этом 28 июля сообщил портал Sky News.

Джонни Депп Caroline Bonarde Ucci

По данным источника, всего за несколько часов после старта продаж портретов Депп сумел заработать $3,65 млн. На созданных актёром полотнах изображены Аль Пачино, Боб Дилан, Элизабет Тейлор, Кит Ричардс и другие знаменитости, вдохновившие его на создание коллекции.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джонни Депп подал апелляцию по делу о клевете против экс-супруги Эмбер Хёрд. Актёр планирует добиться отмены решения, по которому он обязан выплатить бывшей жене $2 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал «Дикарки» отменили после двух сезонов