Вашингтон, 29 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Известный актёр Джонни Депп продал картины из своей первой коллекции Friends And Heroes в британском онлайн-магазине Castle Fine Art. Об этом 28 июля сообщил портал Sky News.

Caroline Bonarde Ucci Джонни Депп

По данным источника, всего за несколько часов после старта продаж портретов Депп сумел заработать $3,65 млн. На созданных актёром полотнах изображены Аль Пачино, Боб Дилан, Элизабет Тейлор, Кит Ричардс и другие знаменитости, вдохновившие его на создание коллекции.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джонни Депп подал апелляцию по делу о клевете против экс-супруги Эмбер Хёрд. Актёр планирует добиться отмены решения, по которому он обязан выплатить бывшей жене $2 млн.