Кандагар, Афганистан, 29 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Жительница афганской провинции Кандагар и пятеро её детей погибли в уезде Жари из-за обрушения дома при наводнении. Об этом сообщили местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт телеканал Afghanistan International.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта после наводнения, улица Кривошты

По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате наводнения в уездах Спинбулдак и Аргандаб провинции Кандагар пострадали два человека. Людей, застрявших во время наводнения в уезде Спинбулдак, спасла авиация.

Помимо уездов Жари и Спинбулдак наводнения также разрушили десятки домов в уездах районах Аргандаб и Тохта.

По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), четыре члена одной семьи погибли и трое получили ранения в результате наводнения и обрушения дома во время свадебной церемонии в Нангархаре.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что в результате разгула стихии уничтожены сотни джерибов (джериб равен 0,2 гектара) сельскохозяйственных угодий, виноградников и плодовых садов.