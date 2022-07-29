Адамовский район, Оренбургская область, , 11:36 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области полицейские устанавливают обстоятельства травмирования 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Горячий пар «сварил» траву Алексей Иванов © ИА REGNUM

По предварительным данным, он помогал своему отцу в поле. У автомобиля перегрелся двигатель. Отец и сын открыли радиатора и оттуда пошёл горячий пар.

В результате подросток получил термический ожог лица и грудной клетки второй и первой степени. Он госпитализирован. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбуржье из окон выпали несколько детей.