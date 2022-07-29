Москва, , 11:36 — REGNUM 1631 беспилотный летательный аппарат уничтожен на Украине с начала проведения специальной военной операции. Об этом 29 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолётов, 145 вертолётов, 1631 беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Также уничтожены 361 зенитный ракетный комплекс, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 3213 орудий полевой артиллерии и миномётов, 4522 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки шесть украинских беспилотников.

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