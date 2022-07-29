Хабаровск, 29 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Краснофлотском районе Хабаровска 28 июля утонул ребёнок, проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

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«Девочка 12 лет утонула во время купания в Амуре в районе улицы Осиповка, 27. Выясняются обстоятельства случившегося», — сказал следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик утонул в реке Упа в городе Советск Щекинского района Тульской области 28 июля.