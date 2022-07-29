Лос-Анджелес, США, 29 июля 2022, 11:33 — REGNUM Сервис Amazon Prime Video отменил сериал «Дикарки» (The Wilds) после двух сезонов. Об этом 29 июля пишет Variety.
Первый сезон шоу стартовал 11 декабря 2020 года, а премьера второго состоялась 6 мая 2022 года. Причина закрытия проекта не раскрывается.
Напомним, что, по сюжету «Дикарок», группа девушек-подростков из разных социальных слоев оказывается на необитаемом острове, где между ними вспыхивают конфликты, и единая группа разбивается на несколько маленьких. Как выясняется позже, всё это является частью социального эксперимента. Создателем и исполнительным продюсером шоу являются Сара Стрейхер, а также шоураннер и исполнительный продюсер Эми Б. Харрис.
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