Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Сервис Amazon Prime Video отменил сериал «Дикарки» (The Wilds) после двух сезонов. Об этом 29 июля пишет Variety.

Кадр из трейлера Цитата из телесериала «Дикарки»

Первый сезон шоу стартовал 11 декабря 2020 года, а премьера второго состоялась 6 мая 2022 года. Причина закрытия проекта не раскрывается.

Напомним, что, по сюжету «Дикарок», группа девушек-подростков из разных социальных слоев оказывается на необитаемом острове, где между ними вспыхивают конфликты, и единая группа разбивается на несколько маленьких. Как выясняется позже, всё это является частью социального эксперимента. Создателем и исполнительным продюсером шоу являются Сара Стрейхер, а также шоураннер и исполнительный продюсер Эми Б. Харрис.