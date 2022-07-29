Воронеж, , 11:33 — REGNUM Семён Першин уволен с должности руководителя управления ветеринарии Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, указ об освобождении Першина от должности 29 июля подписал губернатор Александр Гусев.

Правительство Воронежской области Марина Каширская © ИА REGNUM

«С. С. Першин увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе», — говорится в сообщении.

Семён Першин занимал пост руководителя управления ветеринарии Воронежской области с 2016 года, до этого занимал пост замруководителя регионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Его предшественник на посту в управлении ветеринарии Сергей Капустин был уволен в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года следственные органы сообщили о возбуждении сразу нескольких уголовных дел по фактам коррупции в отношении сотрудников ветеринарных учреждений Воронежской области. Сообщалось о фактах противоправных действий в ветеринарных учреждениях Аннинского, Кантемировского, Павловского и Терновского районов. Кроме того, в июле 2022 года суд признал виновным в получении взятки руководителя ветеринарной службы Грибановского района Воронежской области.