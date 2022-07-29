Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM Жители Ростовской области в последнее время всё чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Так, в полицию обратилась ростовчанка, перечислившая аферисту около 2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 29 июля.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Женщина ответила на звонок с неизвестного номера и поверила мнимому сотруднику банка, сообщившему о якобы проводимых с её счётом операциях. Злоумышленник предложил потерпевшей якобы обезопасить сбережения от мошенников и перевести деньги на якобы безопасный счёт. Ростовчанка лишилась 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

ИА REGNUM сообщало, что ранее 68-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой телефонного мошенника и лишилась почти 4 млн рублей.

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