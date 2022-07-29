Москва, , 11:32 — REGNUM Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР украинскую «Точка-У», а также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 275 районах, сообщили 29 июля в Министерстве обороны РФ.

«Точка-У» VoidWanderer

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 275-ти районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые силы России нанесли ответный удар по боевикам ВСУ, обстрелявшим Климовский район Брянской области.

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