Москва, 29 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в результате высокоточных ударов Вооружённых сил (ВС) РФ 57-я мотопехотная бригада украинских нацистов понесла критические потери. Об этом 29 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

Как уточнил официальный представитель Минобороны, 28 июля высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования было нанесено поражение резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях.

Также Конюшенко отметил, что в ходе этого огневого поражения полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада киевских боевиков, которая готовилась к отправке в Донбасс.

«Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины поразили высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования резервы киевских боевиков в Киевской и Черниговской областях