Тирасполь, 29 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Невозможно переоценить роль российских миротворцев в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). С таким заявлением 29 июля выступил глава ПМР Вадим Красносельский по случаю 30-летия со дня ввода миротворческого контингента в регионе.

Topwar.ru Российские миротворцы в Приднестровской Молдавской Республике

«Всё это время мир в регионе поддерживается благодаря реализации одной из самых действенных миротворческих операций, — сказал Красносельский. — Приднестровские граждане неизменно считали и считают необходимым сохранение действующего формата миротворческой операции».

Глава ПМР напомнил, что осенью 2017 года в поддержку сохранения российской миссии миротворцев в республике собрали более 80 тыс. подписей. Красносельский выразил сердечную признательность военнослужащим РФ за то, что они помогают сохранять мир в регионе.

Стоит отметить, что Майя Санду сразу после того, как стала президентом Молдавии в декабре 2020 года, начала выступать против российского присутствия в Приднестровье. Её не устраивает, что в регионе находятся миротворцы, хотя они там на основании договора между Москвой, Кишинёвом и Тирасполем.