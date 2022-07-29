Псков, , 11:33 — REGNUM В Псковской области состоялись похороны трёх военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 29 июля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Сержант Андрей Егоров https://t.me/MV_007_Pskov

Область потеряла ещё троих жителей, которые выполняли воинский долг. Среди них — сержант Андрей Егоров, младший сержант Григорий Караченцев и рядовой Евгений Алексеев.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь. Мы гордимся, благодарны и всегда будем помнить. Вечная память», — сообщил губернатор.

С начала специальной военной операции власти Псковской области сообщили о смерти 75 военнослужащих.

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