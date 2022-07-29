Москва, 29 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов сбиты за сутки российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом 29 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что беспилотники сбиты в районах населённых пунктов Вернополье, Великая Камышеваха, Червоный Шахтёр и Червоное Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также сбита одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Червоный Оскол Харьковской области.

Кроме того, перехвачены 12 снарядов реактивной системы залпового огня над населёнными пунктами Горское Луганской Народной Республики (ЛНР) и Чернобаевка Херсонской области.