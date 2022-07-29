Махачкала, 29 июля 2022, 11:31 — REGNUM В Дагестане выявлен факт взяточничества, в котором уличен сотрудник полиции в Дербентском районе. Старший участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД брал взятки за незаконный вывоз морского песка с побережья Каспийского моря.
Сумма взяток была невелика, тем не менее в отношении теперь уже экс-полицейского, запятнавшего мундир, было возбуждено уголовное дело о получении взятки в мелком размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
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