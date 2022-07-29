Махачкала, 29 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен факт взяточничества, в котором уличен сотрудник полиции в Дербентском районе. Старший участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД брал взятки за незаконный вывоз морского песка с побережья Каспийского моря.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Сумма взяток была невелика, тем не менее в отношении теперь уже экс-полицейского, запятнавшего мундир, было возбуждено уголовное дело о получении взятки в мелком размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Подозреваемый, находясь при исполнении служебных обязанностей, на окраине села Нижний Уркарах Дахадаевского района три раза получил от водителя грузового автомобиля взятки в размере по две тысячи рублей за предоставление возможности незаконного вывоза морского песка с побережья Каспийского моря», — говорится в сообщении полицейского ведомства.