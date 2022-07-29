Уфа, , 11:32 — REGNUM Число быстрорастущих предприятий в Башкирии увеличилось в 2021 году по сравнению с предыдущим годом почти на пять процентов. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в прошлом году число предприятий среди субъектов малого и среднего предпринимательства Башкирии, которые обеспечили за последние три года темпы роста более 20% в год, составило 1784 единицы. Это выше показателя 2020 года на 4,5%.

Отмечается, что свыше 58,5% предприятий приходится на микрокомпании, 37,6% — на малые, остальные являются средними предприятиями. При этом свыше 70% из них являются бизнесами не старше десяти лет, включая порядка 36% — меньше пяти лет.

«Проанализированные быстрорастущие компании в 2021 году обеспечили рост занятости более чем на 11,2 тысяч человек, выручки от реализации — на 50,8 млрд рублей, чистых активов — инвестиций — на 10,2 млрд рублей по сравнению с 2020 годом», — приводит пресс-служба слова автора исследования кандидата экономических наук, заведующего кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при правительстве России Дениса Чувилина.

Сообщается, что в отраслевой структуре больше всего предприятий работают в строительной сфере (203 единиц), представляют деятельность автомобильного грузового транспорта (50 единиц), работу охранных служб (42 единиц), осуществляют производство электромонтажных работ (42 единиц), предоставляют стоматологические услуги (38 единиц), занимаются оптовой торговлей (38 единиц), осуществляют деятельность ресторанов и предоставляют услуги по доставке продуктов питания (35 единиц).

Отмечается, что свыше 60% быстрорастущих компаний зарегистрированы в городе Уфа, 20% — на территориях семи муниципалитетов (в. г. Стерлитамак, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, в Туймазинском, Уфимском районах и в г. Салават).