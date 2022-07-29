* запрещённая в России организация

Каир, , 11:30 — REGNUM Лидер объявленного вне закона египетского движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ибрагим Мунир заявил, что не будет бороться за власть с правительством, которое свергло его с поста президента Египта девять лет назад, хотя движение по-прежнему пользуется широкой поддержкой, передает Reuters.

Флаг Египта Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Некогда мощное исламистское движение победило на президентских выборах в Египте в 2012 году, но через год после массовых протестов было свергнуто военными и с тех пор подвергается репрессиям со стороны властей.

Многие его лидеры и тысячи сторонников находятся в тюрьмах или бежали из Египта.

В Египте «Братья» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявлены террористической организацией, но Мунир заявил, что движение отвергает насилие.

Он также исключил возможность борьбы за власть на официальных выборах, хотя участие в выборах и так недоступно для движения, пока оно остается запрещенным в Египте.

«Мы полностью отвергаем (насилие) и считаем его не соответствующим идеологии «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не только применение силы и оружия, но и всякую борьбу за власть в Египте, — сказал Мунир в интервью Reuters. — Мы отвергаем борьбу за власть даже между политическими партиями на организованных государством выборах. Мы полностью отвергаем это».

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