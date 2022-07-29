Лима, 29 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо подверг резкой критике оппозиционную прессу за клевету и ложь, сокрытие достижений его правительства и бездоказательные обвинения в коррупции. Об этом пишет Prensa Latina.

Gob.pe Педро Кастильо

По его словам, СМИ обвиняют его «без каких-либо доказательств и требуют, извращая элементарные принципы права, чтобы мы доказали свою невиновность».

Кастильо также заявил, что СМИ передают только ложные новости о нем и обвиняют его в коррупции без каких-либо доказательств, добавив, что «они устанут искать доказательства, потому что не найдут их».

Он отметил, что ничего из достижений правительства в таких СМИ «не распространяется, а если информация и представлена, то нет ни малейшей или реальной оценки влияния этих фактов»: «Потому что СМИ, стремящиеся дестабилизировать правительство, не заинтересованы в распространении достижений».