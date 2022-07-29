с. Арылах, , 11:35 — REGNUM Из села Арылах в Мирнинском районе Якутии эвакуировали 54 человека. Жилые дома в населённом пункте продолжают находиться под угрозой воспламенения из-за лесного пожара, сообщила 29 июля руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.

Лесной пожар Yarnews.net

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Площадь возгорания возле Арылаха составляет порядка 50 гектаров. Борьбу с огнём усложняют постоянно меняющиеся погодные условия и частая перемена направления ветра.

«В селе работает аэромобильная группировка МЧС России вдоль распространения фронта огня. Проводится постоянное маневрирование сил и средств. В связи с существующей угрозой перехода лесного пожара на населённый пункт из села Арылах по данным на утро отселены 54 человек. Пожар является действующим, в самом населённом пункте горения нет. Наиболее напряжённая обстановка вдоль кромки пожара», — отметила Ксения Рахматуллина.

Как сообщалоИА REGNUM, о том, что лесной пожар возле села Арылах снова стал верховым, ранее писали в соцсетях местные жители. Возгорание стало вновь угрожать селу поздно вечером 29 июля. По громкоговорителю людей просили эвакуироваться, было видно пламя.