Угроза перехода лесного пожара на село Арылах в Якутии сохраняется — МЧС
Село Арылах, Якутия, 29 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Из села Арылах в Мирнинском районе Якутии эвакуировали 54 человека. Жилые дома в населённом пункте продолжают находиться под угрозой воспламенения из-за лесного пожара, сообщила 29 июля руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.
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Площадь возгорания возле Арылаха составляет порядка 50 гектаров. Борьбу с огнём усложняют постоянно меняющиеся погодные условия и частая перемена направления ветра.
Как сообщалоИА REGNUM, о том, что лесной пожар возле села Арылах снова стал верховым, ранее писали в соцсетях местные жители. Возгорание стало вновь угрожать селу поздно вечером 29 июля. По громкоговорителю людей просили эвакуироваться, было видно пламя.