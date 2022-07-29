Москва, 29 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Москве с 2011 года построено и введено в эксплуатация 14 новых футбольных полей, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

John Fischer Футбол

В частности, за десять лет в столице реконструирован большая спортивная арена «Лужники», футбольные поля для центра образования «Чертаново», СШОР №94 «Рублёво», стадион «Москвич» и др.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв уточнил, что до конца 2022 года планируется завершить работы на еще двух футбольных стадионах площадью 10 тыс. кв. метров.

Как ИА REGNUM сообщало, в Москве завершается строительство четырех новых футбольных полей.

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