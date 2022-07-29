* Талибы — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, , 11:28 — REGNUM Кари Фасихуддин Фитр, начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, во главе военной делегации выехал уезд Балхаб провинции Сарипуль. Министерство обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, что эта делегация отправилась для проверки ситуации в сфере безопасности и дачи необходимых распоряжений местным властям для решения проблем. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

В двадцатых числах июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили тысячи боевиков для подавления сил маулави Мехди, бывшего командира «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в уезд Балхаб. Через три дня ожесточённых боёв сторонники маулави Мехди бежали из этого района, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместили в этом уезде многочисленный контингент.

После окончания боёв Управление ООН по координации гуманитарной помощи (УКГВ) заявило, что в результате трёхдневной «войны» в Балхабе не менее 27 тысяч человек стали перемещёнными лицами. Многие правозащитные организации заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливали мирных жителей, сжигали дома, убивали пленных и сдавшихся.

Независимая комиссия по правам человека Афганистана, Amnesty International, Human Rights Watch и специальный докладчик ООН по правам человека в Афганистане выпустили отдельные сообщения с призывом защитить мирных жителей в Балхабе. Эти учреждения выразили глубокую озабоченность в связи с убийствами мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В минобороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили, что в состав делегации входят также заместители министра внутренних дел и начальника Главного управления разведки, соответственно, маулави Музмаль и маулави Наджибулла.

Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправилась в этот уезд на фоне того, что агентства по оказанию помощи не смогли связаться с перемещёнными лицами для оказания помощи. «Ассошиэйтед Пресс» недавно сообщило, что, несмотря на усилия гуманитарных агентств ООН, им не удалось связаться со всеми беженцами «Балхабской войны», так как многие из них всё ещё находятся в горах.

Напомним, маулави Мехди был единственным командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хазарейского происхождения. Он был ненадолго назначен начальником разведки в Бамиане после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан. После снятия с этой должности он уехал в родной Балхаб и из-за отсутствия хазарейцев и шиитов в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинул ряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).