Барнаул, , 11:27 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном ухудшении погодных условий с 29 июля по 02 августа 2022 года. В регионе местами прогнозируется аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C и выше.

Жара Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР

В это же время сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Угловском и Кулундинском районах — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала с 26 по 30 июля 2022 года.

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