Ростов-на-Дону, 29 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Последние выходные июля запомнятся жителям Ростовской области изнуряющей жарой. Об этом предупреждают специалисты Северо-Кавказского гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Синоптики прогнозируют на 30 и 31 июля небольшие дожди с грозами. Скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду. В дневные часы будет жарко — столбики уличных термометров поднимутся до +36 градусов.

ИА REGNUM напоминает, что спасатели и медики советуют в жаркую погоду избегать перегревов на солнце, носить одежду светлых тонов, использовать головные уборы и пить больше воды.