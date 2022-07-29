Кабанский район, Бурятия, , 11:26 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в Кударинском водохранилище. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Мёртвая рыба U.S. Fish and Wildlife Service

Инцидент был зафиксирован зимой. В ходе проведённой проверки выяснилось, что причиной произошедшего стал недостаток растворённого в воде кислорода. В свою очередь, это стало возможным из-за ненадлежащей эксплуатации водохранилища управлением «Бурятмелиоводхоз».

«В нарушение действующего законодательства должностными лицами указанного учреждения не принимались мероприятия, направленные на увеличение концентрации растворенного кислорода в воде, на ремонт аварийного водосброса и надлежащее регулирование уровня воды в водохранилище», — отметили в ведомстве.

В результате ущерб от массовой гибели рыбы был оценён в более чем 900 тыс. рублей. Дело возбуждено по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Расследование находится на контроле органов прокуратуры.