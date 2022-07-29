В Перми в полицию доставили 240 иностранцев
Пермь, 29 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Перми на территории микрорайона «Заостровка» поймали 240 иностранцев. Об этом сообщает краевой главк МВД.
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Их доставили в полицию. Данная мера была осуществлена в рамках рейда по выявлению и пресечению правонарушений. Кроме полицейских участие в нём также приняли специалисты краевого клинического наркологического диспансера.
К административной ответственности были привлечены более 30 человек. им вменили различные правонарушения, добавили в главке.