Москва, 29 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины поразили высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования резервы киевских боевиков в Киевской и Черниговской областях. Об этом 29 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля текущего года нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в результате этих ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада вооружённых украинских формирований, которая готовилась к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».