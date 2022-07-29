Москва, 29 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Совфеде с недоумением восприняли очередную попытку Литвы заблокировать транзит в Калининградскую область.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

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«Ну, похоже, власти Литвы никак не могут успокоиться из-за возобновления нашего транзита в Калининградскую область. Чего они добиваются? Масштабного конфликта с нашей страной? А силёнок хватит? А о последствиях думают?» — задает вопросы сенатор Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Нормальные отношения с Россией — залог успешного развития Литвы и ее суверенитета, убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, литовский Шяуляй-банк, через который проходили платежи за транзит в Калининградскую область, намерен в ближайшее время ограничить, а с сентября и вовсе остановить все операции с Россией.

Отказ литовского Шауляй-банка (Šiaulių bankas), обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией будет означать невозможность оплаты проезда, в связи с чем Литва с 1 сентября может перестать пропускать транспорт, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.