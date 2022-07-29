Эр-Рияд, 29 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Хирургическая бригада из Саудовской Аравии провела успешную операцию по разделению сиамских близнецов. Об этом 29 июля сообщает официальное агентство SPA.

Minzdravkk.ru Операция

По данным журналистов, бригада из 28 врачей, включая ведущих саудовских специалистов в области педиатрии и хирургии, успешно разделила сестёр-близнецов, родившихся на территории Йемена.

По данным журналистов, изначально планировалось, что операция займёт 11 часов, однако благодаря действиям врачебной бригады, медицинские процедуры удалось сократить до пяти часов.

По данным SPA, врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное. Операция прошла с минимальной потерей крови и без существенных повреждений у разделённых органов.