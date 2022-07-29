Кострома, 29 июля 2022, 11:38 — REGNUM Цена за проезд в общественном транспорте Костромы вырастет с 23 до 25 рублей. Об этом сообщает администрация города. С 9 августа 2022 года на новый тариф перейдут частные перевозчики, с 1 сентября к ним присоединится муниципальное предприятие, обслуживающее 6 троллейбусных и три автобусных маршрута.
Чиновники объясняют увеличение стоимости билета растущими расходами перевозчиков:
Напомним, ранее первый заместитель главы администрации областного центра Олег Болоховец сообщал ИА REGNUM, что цена вырастет значительнее — до 28−30 рублей за одну поездку. Вероятно, повышение будет организовано в два этапа. Дальнейшего роста цен стоит ждать после реализации первого этапа транспортной реформы, начало реализации которой в Костроме запланировано на весну 2023 года.
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