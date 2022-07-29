Кострома, 29 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Цена за проезд в общественном транспорте Костромы вырастет с 23 до 25 рублей. Об этом сообщает администрация города. С 9 августа 2022 года на новый тариф перейдут частные перевозчики, с 1 сентября к ним присоединится муниципальное предприятие, обслуживающее 6 троллейбусных и три автобусных маршрута.

Voronezh-city.ru Терминал безналичной оплаты в автобусе

Чиновники объясняют увеличение стоимости билета растущими расходами перевозчиков:

«С января этого года рост цен на смазочные материалы составил от 90 до 200%. Стоимость запчастей и автомобильной резины увеличилась в среднем на 30%. Вдвое выросли затраты на обеспечение транспортной безопасности в автобусах. Стоимость сертифицированных технических средств, в том числе камер видеонаблюдения, датчиков пожарной безопасности, увеличилась с 40 до 80 тысяч рублей. На 20% выросли расходы на эквайринг, в связи с увеличением доли безналичной оплаты проезда», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее первый заместитель главы администрации областного центра Олег Болоховец сообщал ИА REGNUM, что цена вырастет значительнее — до 28−30 рублей за одну поездку. Вероятно, повышение будет организовано в два этапа. Дальнейшего роста цен стоит ждать после реализации первого этапа транспортной реформы, начало реализации которой в Костроме запланировано на весну 2023 года.