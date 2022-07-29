Иркутск, 29 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 29 июля обнародовало неутешительные профилактической операции «Автобус». За 6 месяцев 2022 года в регионе зарегистрировано 32 ДТП с участием автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, в которых травмировались 38 человек, 1 погиб. Из них 25 автоаварий произошло по вине водителей общественного транспорта.

МВД ДТП в Приангарье

В ходе сплошных рейдов осмотрено 117 транспортных средств, выявлено 67 правонарушений в области безопасности дорожного движения. 10 водителей перевозили пассажиров на технически неисправных автобусах, из них 3 помещены на арестплощадку в связи с запретом на эксплуатацию. Это междугородний автобус «Иркутск — Усть-Куда» и городские маршруты №65 «7 микрорайон — Центральный рынок» и 28Р «Центральный рынок - гк. Авиатор».

По всем фактам выявленных нарушений составлены административные материалы, в том числе на должностных лиц автотранспортных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 — 24 июля на территории Иркутской области произошло 36 ДТП с пострадавшими. В этих авариях пятеро человек погибли, 49 получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также: За неделю почти 50 жителей Приангарья получили увечья в ДТП