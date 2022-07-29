Липецк, 29 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Липецкой области усилены меры безопасности, в том числе на транспортных объектах. Об этом 29 июля сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Nesiditsa.ru Липецк

«Еще раз спасибо за работу. Жизни и здоровье наших граждан сохранены. Безопасность всех объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, усилена и находится на высоком уровне. Работаем в тесном контакте с силовиками», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.

ФСБ задержала мужчину и двух женщин, которые готовили теракт на автостанции «Сокол» в Липецке.