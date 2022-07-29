29 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Не исключено, что в Варшаве лидеры PiS Ярослав Качиньский и ХДС Фридрих Мерц обсуждали также возвращение Трампа и «трампизма», в том числе с точки зрения того, как это отразится на Германии и Польше в частности и Европейском союзе в целом.

Станислав Стремидловский, , 11:36 — REGNUM Председатель оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц посетил с визитом Варшаву, где провел переговоры с главой польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярославом Качиньским. Пребывая за пределами Германии, Мерц выступил с критикой немецкого правительства. Он призвал канцлера Олафа Шольца «сдержать слово, данное польскому правительству», и поставить Варшаве немецкие танки взамен тех польских танков, что Варшава передала киевскому режиму. Публичное осуждение правительства собственной страны, сделанное в иностранной столице, трудно назвать признаком хорошего политического тона. Как отмечает немецкий портал Merkur, «поездка Мерца в Польшу, безусловно, может быть истолкована как оскорбление канцлера Олафа Шольца». Но председатель ХДС на это пошел. Почему?

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие немецкие издания усматривают в этом попытки крупнейшей оппозиционной партии, которая многие годы в бытность канцлером Ангелы Меркель определяла политику Германии, вернуться к власти через раскол ныне правящей «светофорной» коалиции (СДПГ — СвДП — «Зеленые»). В том числе эксплуатируя украинский кризис, в ходе которого Польша стала «самой важной прифронтовой страной НАТО» и выступает с «упреками в адрес Берлина за его прежнюю политику в отношении России и энергетическую зависимость от Москвы». В этом контексте Мерц старается отстроиться как от Меркель, так и от Шольца и СДПГ. Он играет на самолюбии поляков. «Я приехал не в качестве посредника, я здесь для того, чтобы поговорить с польским правительством, что и делаю. — заявил председатель ХДС в Варшаве. — Я выступаю за формат встреч в Веймарском треугольнике. Я хотел бы, чтобы правительства Польши, Германии и Франции встретились и поговорили, потому что без хорошего сотрудничества между этими странами не будет хорошего будущего в Европе. Я надеюсь, что вместе с нашими польскими соседями мы будем развивать общее европейское будущее».

Однако вряд ли только ради этих красивых слов с Мерцем решил встретиться Качиньский. Председатель PiS, по мнению польского портала Wirtualna Polska, «видит в лидере немецкой оппозиции возможность построить новые отношения с нашим соседом, ведь не исключено, что он станет следующим канцлером Германии после Шольца». При этом в руководстве «Права и Справедливости», отмечает издание, «не поддерживают и не собираются поддерживать какие-либо отношения» с нынешним канцлером. Особую критику Качиньского вызывают заявления Шольца о том, что «Берлин готов возглавить Европейский союз, который должен стать геополитическим союзом», однако «сколько бы раз Германия ни вмешивалась в европейские дела, каждый раз это оборачивалось бедой, давайте не допустим, чтобы случилось еще одно несчастье». Что касается Мерца, то в отношении его польская правящая партии испытывает «осторожный оптимизм», поскольку тот полемизирует с канцлером, но «вопрос в том, насколько это искренне». Возможно, укреплению доверия Качиньского к главе ХДС могло бы помочь предоставление Мерцем досье на Дональда Туска, многолетнего партнера Меркель, в настоящее время возглавляющего ведущую оппозиционную польскую партию «Гражданская платформа». Это первое.

Фридрих Мерц Olaf Kosinsky

Второе. Более важным, чем борьба с Туском, для «Права и Справедливости» является видение лидером ХДС европейского будущего и будущего евроатлантического диалога, в который тесно вовлечены Варшава и Берлин. Объявленное немецким правительством намерение в ближайшие годы усилить бундесвер тревожит Качиньского. Не случайно на одной из встреч со сторонниками PiS он заявил: «Хотят ли немцы вооружаться против России или против нас, я не знаю, но в любом случае они будут вооружаться». И дело тут не только в одной Германии. Похоже, что стремящаяся создать мощную польскую армию, которая бы смогла воевать без опоры на союзников по Североатлантическому альянсу, Варшава уже не готова, как прежде, полагаться на западные поставки. Поэтому польское правительство начало диверсифицировать военный портфель заказов, ища поставщиков за пределами ЕС и США. Помимо закупок американских танков, 250 новых M1A2 SEPv3 Abrams и 118 поддержанных M1A1 SA Abrams, Польша пошла на заключение контракта с Южной Кореей, по которому в течение нескольких лет должна будет получить 180 танков К2 и 820 K2PL. Кажется, в Варшаве подозревают, что в западной продукции могут быть «закладки», которые в случае начала ею активных действий блокируют работу техники по команде извне.

Наконец, аналогичные «закладки», только уже политические, волнуют «Право и Справедливость» по части отношений с США. В Польше, как и многих странах мира, просчитывают варианты развития событий в случае ожидаемой победы на ноябрьских выборах в этом году Республиканской партии и в 2024 году возвращения в президентскую кампанию Дональда Трампа. Ряд европейских политиков открыли в этой ситуации сезон тайных переговоров, обсуждая со своими зарубежными коллегами, как следует вести себя в подобной ситуации. Мерц не исключение. Как пишет немецкий таблоид Bild, 31 августа должна состояться встреча между председателем ХДС и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который является «сторонником Трампа». По данным газеты, «обмен мнениями между ведущими политиками будет посвящен консервативным ценностям и тому, как их можно спасти, а также реорганизации трансатлантических отношений». Это темы, которые не могут не интересовать Качиньского и «Право и Справедливость».

Поэтому не исключено, что во время беседы с Мерцем, о которой практически не сообщались какие-либо подробности, лидеры PiS и ХДС обсуждали также возвращение Трампа и «трампизма», в том числе с точки зрения того, как это отразится на Германии и Польше в частности и Европейском союзе в целом.