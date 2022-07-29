Москва, 29 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Законопроект о муниципально-частном партнерстве для создания «умных» городов и сел внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект также устраняет избыточные барьеры, которые мешают партнерству государства и бизнеса в сфере ИТ.

Принятие закона позволит местным властям эффективнее реализовывать общественно-значимые проекты с помощью ИТ — WiFi в парках и библиотеках, «умные» остановки с информацией о движении транспорта и автоматическими билетными кассами, программные комплексы для безопасности во дворах и на дорогах, системы онлайн голосования по вопросам благоустройства и многое другое.

«На внедрение таких технологий у муниципалитетов чаще всего не хватает средств. Возможность использовать механизм муниципально-частного партнерства и концессии решит эту проблему», — отметил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.