Ставрополь, , 11:16 — REGNUM В Ставропольском крае с 2022 года труд многодетных матерей оценивается еще и присвоением звания «Ветеран труда Ставропольского края». Его могут заслужить женщины по достижении 55-летнего возраста, награжденные медалью «Материнская слава» и при этом отработавшие на территории субъекта РФ в течение 20 лет.

Н. Ватолина. Слава матери - героине! 1944

«С начала года уже 46 многодетным матерям региона, награжденным медалью «Материнская слава», присвоено звание «Ветерана труда Ставропольского края». Кроме того, с текущего года в крае втрое увеличен размер единовременной денежной выплаты, которую получают многодетные матери, награжденные медалью «Материнская слава». <…> Всего с 2008 по 2021 год краевую награду получили 1179 многодетных матерей Ставрополья», — говорится в сообщении краевого минсоцтруда.

Размер выплаты при получении медали составляет от 100 до 200 тыс. рублей. Награды удостаивают матерей, достойно воспитавших пятерых и более детей.