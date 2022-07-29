Белгород, 29 июля 2022, 11:21 — REGNUM Одним из трёх пилотных регионов, где в марте 2023 года запустят онлайн-продажу рецептурных препаратов, стала Белгородская область. Об этом 29 июля сообщил первый заместитель губернатора — министр цифрового развития региона Евгений Мирошников.
Соответствующий законопроект накануне одобрило правительство РФ. Лекарства онлайн будут продавать по электронному рецепту — Белгородская область в полном объёме внедрила эту платформу.
Кроме Белгородской области в пилотном проекте участвуют Москва и Московская область.