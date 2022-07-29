Белгород, 29 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Одним из трёх пилотных регионов, где в марте 2023 года запустят онлайн-продажу рецептурных препаратов, стала Белгородская область. Об этом 29 июля сообщил первый заместитель губернатора — министр цифрового развития региона Евгений Мирошников.

Александр Погожев, ИА REGNUM Лекарства

Соответствующий законопроект накануне одобрило правительство РФ. Лекарства онлайн будут продавать по электронному рецепту — Белгородская область в полном объёме внедрила эту платформу.

«Ещё во время пандемии стало понятно, что такой сервис людям необходим, особенно маломобильным, пациентам с хроническими заболеваниями, да и просто любому болеющему человеку. В прошлом году мы в регионе устраивали круглый стол с представителями врачебного, фармсообщества, профильным бизнесом, где обсудили все нюансы внедрения этой системы. Мы однозначно готовы к запуску пилота, в области для этого создана вся необходимая инфраструктура», — написал на своей странице в социальной сети министр.

Кроме Белгородской области в пилотном проекте участвуют Москва и Московская область.