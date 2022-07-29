Пермь, 29 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов 12-ти железнодорожных вагонов грузового поезда. Об этом 29 июля сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Sledcom.ru Уголовное дело

Инцидент произошёл вечером 5 мая на перегоне между станциями Курья и Химград, В результате ЧП собственникам подвижного состава и инфраструктуры был причинён материальный ущерб на общую сумму больше миллиона рублей.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 263 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло причинение крупного ущерба. Проводится комплекс следственных действий. Следователи устанавливают все обстоятельства этого происшествия.