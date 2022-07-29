Киев, 29 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Поставленные на Украину американские реактивные системы залпового огня HIMARS являются «хорошим первым шагом». Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в интервью Newsweek.

Артиллерия ВСУ

По его словам, поставки HIMARS и тяжёлой артиллерии на Украину стали хорошим первым шагом.

Однако, как отметил Геращенко, если у Киева не будет технологий для нахождения и корректировки целей для артиллерийских ударов, то «мы просто стреляем вслепую».