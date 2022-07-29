Донецк, , 11:14 — REGNUM Следователи Следственного комитета России приступили к осмотру барака в Еленовке, где в результате обстрела со стороны военных формирований Украины погибли украинские военнопленные, передаёт ТАСС.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Напомним, в ночь на 29 июля тюрьме в Еленовке, где находились украинские военнопленные, украинскими войсками был нанесён удар, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Снаряд попал в крышу здания, люди в этот момент находились в своих кроватях. Погибли не менее 40 человек, ещё 130 получили ранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов уверен, что данным ударом киевский режим, по всей видимости, решил «избавиться от ненужного балласта». По его словам, украинское руководство «мстит своим воякам за сдачу в плен и откровенные рассказы на камеру».

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