Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM В двух гуманитарных центрах Мариуполя ежедневно пекут 180 тыс. буханок хлеба из муки, которую доставляют из Ростовской области. Об этом сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

Мука Александр Погожев © ИА REGNUM

«По линии «Единой России» мы [депутаты] взяли на себя обязательство обеспечивать бесплатное изготовление хлеба в двух гуманитарных центрах Мариуполя. Там объем выпуска составляет 180 тыс. буханок ежедневно. Для этого необходимо ежемесячно доставлять 72 тонны пшеничной муки высшего сорта. С коллегами обсудили на фракции, что августовскую и сентябрьскую потребность [в муке] закрываем. И дальше прорабатываем вопрос», — сказал Ищенко.

По его словам, в этой работе важна помощь каждого из представителей депутатского корпуса.

«Хочу обратиться к депутатам из других фракций Законодательного собрания [Ростовской области] подключиться к этой работе, чтобы вместе помочь нашим друзьям по другую сторону границы, пока ещё границы», — отметил он.

ИА REGNUM отмечает, что Ростовская область с начала специальной военной операции занимается отправкой гуманитарной помощи Донбассу. Только за три дня, с 15 по 17 июля, на пунктах пропуска Матвеев Курган, Весело-Вознесенка и Донецк было оформлено 87 транспортных средств и более 900 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, вода, техника, дизельное топливо, пиломатериалы, канцелярские товары.