Ростов-на-Дону, 29 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В двух гуманитарных центрах Мариуполя ежедневно пекут 180 тыс. буханок хлеба из муки, которую доставляют из Ростовской области. Об этом сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

Александр Погожев ИА REGNUM Мука

«По линии «Единой России» мы [депутаты] взяли на себя обязательство обеспечивать бесплатное изготовление хлеба в двух гуманитарных центрах Мариуполя. Там объем выпуска составляет 180 тыс. буханок ежедневно. Для этого необходимо ежемесячно доставлять 72 тонны пшеничной муки высшего сорта. С коллегами обсудили на фракции, что августовскую и сентябрьскую потребность [в муке] закрываем. И дальше прорабатываем вопрос», — сказал Ищенко.

По его словам, в этой работе важна помощь каждого из представителей депутатского корпуса.

«Хочу обратиться к депутатам из других фракций Законодательного собрания [Ростовской области] подключиться к этой работе, чтобы вместе помочь нашим друзьям по другую сторону границы, пока ещё границы», — отметил он.

ИА REGNUM отмечает, что Ростовская область с начала специальной военной операции занимается отправкой гуманитарной помощи Донбассу. Только за три дня, с 15 по 17 июля, на пунктах пропуска Матвеев Курган, Весело-Вознесенка и Донецк было оформлено 87 транспортных средств и более 900 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, вода, техника, дизельное топливо, пиломатериалы, канцелярские товары.